Унаслідок теракту травми різного ступеня важкості отримали щонайменше 15 осіб, серед постраждалих – троє американських військових. Інформацію про трагедію підтвердив представник Пентагону Джон Кірбі.

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Ми можемо підтвердити вибух біля аеропорту Кабула. Ми надамо додаткову інформацію, коли матимемо змогу,

– зазначив чиновник у твітері.

Телеканал Fox News повідомив, що вибух здійснив терорист-смертник, який стояв біля воріт до аеропорту, де тисячі афганців та іноземних громадян вишуковуються у чергу на евакуацію з летовища.



Поблизу аеропорту Кабула прогримів потужний вибух / Фото AFP