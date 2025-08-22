На днях стало известно, что новые крылатые ракеты украинского производства FP-5 "Фламинго" запущены в серийное производство. Отмечается, что они несут боеголовку весом 1150 килограммов и способны преодолевать 3 тысячи километров.

Журналисты Associated Press рассказывали, что название "Фламинго" ракете дали из-за первых тестовых образцов, которые ошибочно покрасили в розовый цвет, передает 24 Канал.

Почему новая дальнобойная ракета получила название "Фламинго"?

Впрочем, Politico выдвинуло новую версию появления названия "Фламинго". Издание пообщалось с гендиректором компании, которая производит ракету, Ириной Терех.

Необычное название ракеты и ее оригинальный цвет – ярко-розовый носик, где расположена боевая часть – были шуткой внутри компании, что чтит недооцененную роль женщин в преимущественно мужском мире оружия и войны.

Наши первые ракеты были розовыми – прошли все тесты в таком цвете. Но потом пришлось изменить цвет из-за требований маскировки. Впрочем, женщина, которая отвечает за производство, до сих пор на месте. Женский подход к ракетам,

– сказала Терех.

Она подчеркнула, что для ракеты не нужно грозное название, если она может лететь 3 000 километров.

И хотя название и цвет были шуткой, ракета с таким потенциалом уже привлекает внимание Москвы. Государственное информагентство ТАСС на этой неделе опубликовало статью, в которой преуменьшает угрозу Flamingo.

Известно, что Flamingo уже находится на серийном производстве – цель: примерно 200 штук в месяц.

К слову, эта крылатая ракета нести боевую часть весом более тонны, что делает ее вдвое мощнее американского Tomahawk. "Фламинго" разрабатывали меньше чем 9 месяцев.