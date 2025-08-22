Днями стало відомо, що нові крилаті ракети українського виробництва FP-5 "Фламінго" запущені в серійне виробництво. Зазначається, що вони несуть боєголовку вагою 1150 кілограмів і здатні долати 3 тисячі кілометрів.

Журналісти Associated Press розповідали, що назву "Фламінго" ракеті дали через перші тестові зразки, які помилково пофарбували у рожевий колір, передає 24 Канал.

Чому нова далекобійна ракета отримала назву "Фламінго"?

Втім, Politico висунуло нову версію появи назви "Фламінго". Видання поспілкувалося з гендиректоркою компанії, яка виробляє ракету, Іриною Терех.

Незвична назва ракети та її оригінальний колір – яскраво-рожевий носик, де розташована бойова частина – були жартом всередині компанії, що вшановує недооцінену роль жінок у переважно чоловічому світі зброї та війни.

Наші перші ракети були рожевими – пройшли всі тести в такому кольорі. Але потім довелося змінити колір через вимоги маскування. Втім, жінка, яка відповідає за виробництво, досі на місці. Жіночий підхід до ракет,

– сказала Терех.

Вона наголосила, що для ракети не потрібна грізна назва, якщо вона може летіти 3 000 кілометрів.

І хоча назва і колір були жартом, ракета з таким потенціалом вже привертає увагу Москви. Державне інформагентство ТАСС цього тижня опублікувало статтю, в якій применшує загрозу Flamingo.

Відомо, що Flamingo вже перебуває на серійному виробництві – мета: приблизно 200 штук на місяць.

До слова, ця крилата ракета нести бойову частину вагою понад тонну, що робить її удвічі потужнішою за американський Tomahawk. "Фламінго" розробляли менше ніж 9 місяців.