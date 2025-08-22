На відео зафіксовано зліт самої ракети та дрона FP-1, який також запускається з реактивним прискорювачем. Про це пише 24 Канал з посиланням на Politico.

Як виглядають випробування FP-5 "Фламінго"?

Видання Politico опублікувало кадри випробувань української крилатої ракети FP-5 "Фламінго", створеної українською компанією Fire Point. Ракета здатна подолати до 3 тисячі кілометрів і нести боєголовку вагою 1 150 кілограмів.

Випробування крилатої ракети "Фламінго" та дрона: дивіться відео

За словами генеральної та технічної директорки компанії Ірини Терех, розробка від ідеї до перших успішних випробувань на полі бою тривала менш ніж дев'ять місяців.

Я не скажу вам про її точну швидкість, але можу сказати, що вона швидша за всі інші ракети, які у нас є зараз,

– сказала Терех.

Особливістю ракети гендиректорка Fire Point назвала яскраво-рожевий наконечник, де розташована боєголовка. Це був внутрішній жарт компанії про недооцінену роль жінок у сфері зброї та війни.

Зазначається, що спершу ракети були повністю рожевими, проте згодом колір довелося змінити відповідно до вимог військового камуфляжу.

Що відомо про українську ракету "Фламінго"?