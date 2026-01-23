Угроза теперь для всей Украины: что известно о ракете россиян "Искандер-М1"

Время от времени россияне применяют против Украины ракеты "Искандер-М1". Они декларируют, что их дальность поражения – 500 километров. На самом деле она составляет до 1500 километров. Враг нарушает договоры по ограничению ракет средней дальности.

Также была информация, что оккупанты могут одновременно запустить 96 таких ракет. Исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества Дмитрий Жмайло отметил 24 Каналу, что для того, чтобы это сделать, им нужно не использовать это оружие минимум год.

"Вопрос в том, что у них сейчас есть примерно 24 пусковые установки. Но эти ракеты запускаются с пусковой установки "Искандер-М1". Они имеют план по наращиванию и увеличению количества этих "Искандеров". Но все эти планы по наращиванию новой техники у россиян обычно проваливаются", – подчеркнул он.

Как Украина может противодействовать?

Дмитрий Жмайло рассказал, что эта ракета называется "Новатор". Она применяется точечно во время воздушных ударов, когда перегружена украинская система противовоздушной обороны. Однако она не баллистическая. Это крылатая ракета наземного базирования, с которой наша ПВО может справиться.

Этому способствует то, что по крылатым ракетам наши защитники пытаются использовать комплексы SAMP/T, IRIS-T, системы "Бук" и С-300. Также у нас есть Frankenburg, которые, в частности, используют многоцелевую ракету AIM-9.

Это была отдельная программа по усовершенствованию этих ракет. Мы смогли расконсервировать, усовершенствовать и поставить в строй ракетные системы С-200, которые были сняты с вооружения украинской армии, но находились на консервировании. Мы так же имеем американские аналоги этих ракет времен Холодной войны. Это Hawk, которые воевали во Вьетнаме, но против крылатых целей достаточно эффективны,

– пояснил эксперт.

Один из последних зафиксированных ударов этой ракетой был в октябре 2025 года, когда было атаковано село Лапаевка Львовской области. Тогда попали в гражданскую инфраструктуру. К сожалению, погибло пять мирных жителей.

Поэтому это проблема. Это оружие, но нельзя сказать, что это какое-то "ноу-хау", и россияне смогут, как раньше, в 2022 году запускать по 100 ракет. Нет, к счастью, такого не будет. Они будут бить ими точечно, однозначно будут пытаться их наращивать,

– сказал исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества.

Что стоит знать о ракете "Искандер-М1"?