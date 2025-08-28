В ночь на 28 августа Россия нанесла комбинированный удар по Киеву ракетами и беспилотниками. В Дарницком районе террористы прямым попаданием уничтожили часть пятиэтажки.

Глава МВД Игорь Клименко заявил, что вражеская ракета уничтожила целый подъезд. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на телемарафон.

Обратите внимание Киев атаковали "Шахедами" и ракетами: разрушения в многоэтажках, горит детсад

Удар по многоэтажке в Киеве 28 августа: что известно?

Министр внутренних дел уточнил, что российские захватчики ударили по пятиэтажке на улице Бориспольской.

Подъезд уничтожен вражеской ракетой,

– заявил Клименко.

Cпасатели нашли обломки ракеты, однако о ее типе сообщат военные и следователи СБУ.

На данный момент можем подтвердить гибель 3 человек на этой локации... Но есть информация, что здесь, как минимум, еще 3 тела могут находиться под завалами,

– рассказал министр.

Также отметил, что уже дважды проведен поквартирный обход по окрестным домам. Около 8 – 10 домов пострадали от этого взрыва.

Ракета зашла примерно в районе 3 – 4 этажа пятиэтажки,

– уточнил глава МВД.

Добавил, что конечно, последствия взрывной волны во все стороны этого микрорайона.

Последствия атаки России / Фото из телеграма Клименко

Что известно о жертвах и пострадавших в Киеве 28.08.2025?