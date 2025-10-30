Россия подняла в воздух несколько бортов Ту-95МС, – мониторы
- После 02:00 произошел вылет нескольких бомбардировщиков Ту-95МС с аэродрома "Оленья".
- Мониторы предупреждают, что утром может произойти ракетный обстрел.
Ночью 30 октября стало известно об угрозе ракетного обстрела Украины. Оккупанты подняли в воздух несколько бортов стратегической авиации.
Мониторинговые каналы сообщают о вылете 7 бомбардировщиков Ту-95МС с аэродрома "Оленья", передает 24 Канал.
Смотрите также "Буревестником" нельзя воевать: на какие недостатки этого оружия указывают на Западе
Что известно об угрозе ракетного удара?
Отмечается, что авиация направляется в направлении Каспийского региона. Если вылет боевой, на пусковых локациях "тушки" будут находиться после 05:00.
До авиабазы "Энгельс" Саратовской области борта долетят, вероятнее всего, в 04:30 – 05:30. Если пуски будут отсюда – тогда ракеты следует ожидать в нашем воздушном пространстве около 05:00 – 06:00.
В районе Каспийского моря самолеты будут в 05:30 – 06:30. Отсюда ракеты войдут в воздушное пространство Украины около 06:30 – 07:45.
Мониторы пишут, что целью атаки, вероятно, могут стать западные регионы и Киев. Украинцов призывают зарядить гаджеты и источники электроснабжения.
Что известно о последних атаках России на Украину?
- В ночь на 30 октября враг атакует Украину дронами. Взрывы слышали в Киеве и области.
- Также неспокойно было в Чернигове. Там в результате атаки поврежден объект критической инфраструктуры.
- Запорожский район потерпел авиационный удар. КАБами противник ударил по одной из общин, пострадали два человека.