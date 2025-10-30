Россия подняла в воздух несколько бортов Ту-95МС, – мониторы

Ночью 30 октября стало известно об угрозе ракетного обстрела Украины. Оккупанты подняли в воздух несколько бортов стратегической авиации.

Мониторинговые каналы сообщают о вылете 7 бомбардировщиков Ту-95МС с аэродрома "Оленья", передает 24 Канал.

Что известно об угрозе ракетного удара?

Отмечается, что авиация направляется в направлении Каспийского региона. Если вылет боевой, на пусковых локациях "тушки" будут находиться после 05:00.

До авиабазы ​​"Энгельс" Саратовской области борта долетят, вероятнее всего, в 04:30 – 05:30. Если пуски будут отсюда – тогда ракеты следует ожидать в нашем воздушном пространстве около 05:00 – 06:00.

В районе Каспийского моря самолеты будут в 05:30 – 06:30. Отсюда ракеты войдут в воздушное пространство Украины около 06:30 – 07:45.

Мониторы пишут, что целью атаки, вероятно, могут стать западные регионы и Киев. Украинцов призывают зарядить гаджеты и источники электроснабжения.

Что известно о последних атаках России на Украину?