Росія підняла у повітря кілька бортів Ту-95МС, – монітори

Уночі 30 жовтня стало відомо про загрозу ракетного обстрілу України. Окупанти підняли у повітря кілька бортів стратегічної авіації.

Моніторингові канали повідомляють про виліт 7 бомбардувальників Ту-95МС з аеродрому "Оленья", передає 24 Канал.

Що відомо про загрозу ракетного удару?

Зазначається, що авіація прямує у напрямку Каспійського регіону. Якщо виліт бойовий, на пускових локаціях "тушки" перебуватимуть після 05:00.

До авіабази "Енгельс" Саратовської області борти долетять, ймовірніше, о 04:30 – 05:30. Якщо пуски будуть звідси – тоді ракети варто очікувати в нашому повітряному просторі близько 05:00 – 06:00.

У районі Каспійського Моря літаки будуть о 05:30 - 06:30. Звідси ракети увійдуть у повітряний простір України близько 06:30 – 07:45.

Монітори пишуть, що цілями атаки, ймовірно, можуть стати західні регіони та Київ. Українців закликають зарядити гаджети та джерела електропостачання.

Що відомо про останні атаки Росії на Україну?