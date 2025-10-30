Незадовго до першої ночі у Києві оголосили повітряну тривогу через загрозу дронів, передає 24 Канал.
Що відомо про вибухи у Києві?
О 01:21 Повітряні сили повідомили, що в районі Києва перебувають ворожі БпЛА.
Пізніше у місті чули вибухи.
Сили ППО працюють над ліквідацією загрози в небі над столицею. Залишайтеся в укриттях до офіційного сигналу про відбій тривоги!,
– йдеться у повідомленні КМВА о 01:29.
Монітори тим часом пишуть, що нові дрони наближаються до столиці зі сторони Броварів.
О 01:33 військові попередили, що група БпЛА в центральній частині Київщини рухається курсом на захід.
Раніше влада повідомляла про роботу ППО і в Київській області.
Що відомо про останні ворожі атаки на Україну?
- Увечері 29 жовтня вибухи прогриміли у Чернігові. Внаслідок атаки дронів пошкодження зазнав об'єкт критичної інфраструктури. Постраждалих немає.
- Під авіаційним ударом опинилося Запоріжжя. Окупанти вгатили по Біленьківській громаді керованими авіабомбами. Поранення отримали дві людини.
- Глава Закарпатської ОВА та мер Івано-Франківська закликали людей реагувати на повітряні тривоги через можливі ворожі удари.