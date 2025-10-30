Моніторингові канали повідомляють про виліт 7 бомбардувальників Ту-95МС з аеродрому "Оленья", передає 24 Канал.
Дивіться також "Буревестником" не можна воювати: на які недоліки цієї зброї вказують на Заході
Що відомо про загрозу ракетного удару?
Зазначається, що авіація прямує у напрямку Каспійського регіону. Якщо виліт бойовий, на пускових локаціях "тушки" перебуватимуть після 05:00.
До авіабази "Енгельс" Саратовської області борти долетять, ймовірніше, о 04:30 – 05:30. Якщо пуски будуть звідси – тоді ракети варто очікувати в нашому повітряному просторі близько 05:00 – 06:00.
У районі Каспійського Моря літаки будуть о 05:30 - 06:30. Звідси ракети увійдуть у повітряний простір України близько 06:30 – 07:45.
Монітори пишуть, що цілями атаки, ймовірно, можуть стати західні регіони та Київ. Українців закликають зарядити гаджети та джерела електропостачання.
Що відомо про останні атаки Росії на Україну?
- У ніч проти 30 жовтня ворог атакує Україну дронами. Вибухи чули у Києві та області.
- Також неспокійно було у Чернігові. Там внаслідок атаки пошкоджено об'єкт критичної інфраструктури.
- Запорізький район зазнав авіаційного удару. КАБами противник вдарив по одній з громад, постраждали дві людини.