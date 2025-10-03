Россия продолжает терроризировать обстрелами энергетическую инфраструктуру. Ряд городов в Донецкой области вечером 3 октября остались без света.

Перед этим Воздушные силы сообщали об угрозе применения баллистического вооружения из Воронежа, передает 24 Канал.

Что известно об ударе по энергетике Донецкой области?

Угроза применения баллистики была для северо-восточных областей. Местные СМИ сообщали о взрыве в Краматорске.

Фиксировалась скоростная на Краматорск. Вероятно, удар по критической инфраструктуре,

– писали мониторы.

Затем стало известно, что город остался без света, а вместе с ним перебои начались в Дружковке.

После взрыва "Краматорские РЭС" сообщили, что электроснабжения нет в связи с аварийным отключением.

Впоследствии ситуацию прокомментировал председатель Донецкой ОГА Вадим Филашкин.

Часть Донецкой области обесточена в результате вражеских обстрелов. В частности, без света остались вся Дружковка, Константиновка и некоторые районы Краматорска... Россияне продолжают целенаправленно бить по критической инфраструктуре. Сегодня их мишенью стала энергетика,

– написал он.

По данным местных СМИ, есть проблемы с электроснабжением и в Славянске.

Филашкин отметил, как только позволит ситуация с безопасностью, энергетики немедленно восстановят электроснабжение.

К слову, на обстрел уже отреагировал президент Зеленский. Он рассказал, что сейчас непростая ситуация в Славутиче, Нежине, Чернигове, а также на Сумщине.



"Уже вечером был удар баллистики в Донецкой области – тоже по энергетике. Краматорск, Славянск, Дружковка – продолжается восстановление", – сказал глава государства в вечернем обращении.

