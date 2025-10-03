Росія продовжує тероризувати обстрілами енергетичну інфраструктуру. Низка міст на Донеччині увечері 3 жовтня залишилися без світла.

Перед цим Повітряні сили повідомляли про загрозу застосування балістичного озброєння з Воронежа, передає 24 Канал.

Що відомо про удар по енергетиці Донеччини?

️Загроза застосування балістики була для північно-східних областей. Місцеві ЗМІ повідомляли про вибух у Краматорську.

Фіксувалася швидкісна на Краматорськ. Ймовірно, удар по критичній інфраструктурі,

– писали моніторингові канали.

Потім стало відомо, що місто залишилося без світла, а разом із ним перебої почалися у Дружківці.

Після вибуху "Краматорські РЕМ" повідомили, що електропостачання нема у зв'язку з аварійним відключенням.

Згодом ситуацію прокоментував голова Донецької ОВА Вадим Філашкін.

Частина Донеччини знеструмлена внаслідок ворожих обстрілів. Зокрема, без світла залишилися вся Дружківка, Костянтинівка та деякі райони Краматорська… Росіяни продовжують цілеспрямовано бити по критичній інфраструктурі. Сьогодні їхньою мішенню стала енергетика,

– написав посадовець.

За даними місцевих ЗМІ, є проблеми з електропостачанням і в Слов'янську.

Філашкін наголосив: щойно сприятиме безпекова ситуація, енергетики негайно відновлять електропостачання.

До речі, на обстріл уже відреагував президент Зеленський. Він розповів, що наразі непроста ситуація в Славутичі, Ніжині, Чернігові, а також на Сумщині.



"Вже ввечері був удар балістики на Донеччині – теж по енергетиці. Краматорськ, Слов'янськ, Дружківка – триває відновлення", – сказав глава держави у вечірньому зверненні.

