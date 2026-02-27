Одновременно по меньшей мере в 11 регионах: в России впервые массово объявили ракетную опасность

В России объявили ракетную опасность в ряде регионов. Российские СМИ сообщают о якобы сбитии одной ракеты.

Об этом сообщают российские телеграм-каналы и российская служба BBC.

Что известно о ракетной опасности в России?

Ракетную опасность 27 февраля ввели по меньшей мере в 11 регионах России – впервые в Свердловской области, Пермском крае, Татарстане, Удмуртии, Оренбургской области, Башкирии и Чувашии.

Об опасности сообщала и оккупационная администрация частей Запорожской, Донецкой и Луганской областей.

В Белгороде ракетную тревогу объявляли уже 4 раза за день.

Власти Чувашии писали о полете 2 ракет в направлении республики, из которых одну якобы сбили. Вторая ракета начала маневрировать в сторону соседнего региона.

Позже пост удалили и написали, что информация о подлете ракет не подтвердилась.

Это не помешало пророссийским телеграм-каналам заявить "по информации источников" о "сбитии" 2 ракет "Фламинго".

Раздаются сообщения о воздушной тревоге, некоторые школы, а также Самарский аэропорт начали эвакуацию. Возникли проблемы с мобильной связью.

Наиболее парадоксальным является то, что по первым сообщениям властей Чувашии, отслеживанием ракет занимается патрульная полиция – она же атаку и отражает. Очевидно, этим не должны заниматься полицейские, если бы в России речь шла об эффективной ПВО.

Белгороду везет со "сбиванием ракет" меньше