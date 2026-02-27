Одновременно по меньшей мере в 11 регионах: в России впервые массово объявили ракетную опасность
- В России впервые массово объявили ракетную опасность по меньшей мере в 11 регионах, включая Свердловскую область и Татарстан.
- Телеграм-каналы сообщили о сбитии 2 ракет, однако позже информацию о подлете ракет опровергли, а некоторые школы и Самарский аэропорт начали эвакуацию.
В России объявили ракетную опасность в ряде регионов. Российские СМИ сообщают о якобы сбитии одной ракеты.
Об этом сообщают российские телеграм-каналы и российская служба BBC.
Что известно о ракетной опасности в России?
Ракетную опасность 27 февраля ввели по меньшей мере в 11 регионах России – впервые в Свердловской области, Пермском крае, Татарстане, Удмуртии, Оренбургской области, Башкирии и Чувашии.
Об опасности сообщала и оккупационная администрация частей Запорожской, Донецкой и Луганской областей.
В Белгороде ракетную тревогу объявляли уже 4 раза за день.
Власти Чувашии писали о полете 2 ракет в направлении республики, из которых одну якобы сбили. Вторая ракета начала маневрировать в сторону соседнего региона.
Позже пост удалили и написали, что информация о подлете ракет не подтвердилась.
Это не помешало пророссийским телеграм-каналам заявить "по информации источников" о "сбитии" 2 ракет "Фламинго".
Раздаются сообщения о воздушной тревоге, некоторые школы, а также Самарский аэропорт начали эвакуацию. Возникли проблемы с мобильной связью.
Наиболее парадоксальным является то, что по первым сообщениям властей Чувашии, отслеживанием ракет занимается патрульная полиция – она же атаку и отражает. Очевидно, этим не должны заниматься полицейские, если бы в России речь шла об эффективной ПВО.
Белгороду везет со "сбиванием ракет" меньше
В Белгороде в результате ракетных ударов 27 февраля серьезно повреждена энергетическая инфраструктура. Возникли перебои со светом, водоснабжением и теплом.
Темно в Белгороде было и 23 февраля. Телеграмм-каналы писали, что по городу был нанесен ракетный удар. Там раздавалась серия мощных взрывов, что приводила в действие сигнализации на автомобилях.
18 февраля горожане Белгорода жаловались на по меньшей мере 24 взрыва. После этого в отдельных районах города и населенных пунктах Дубовое и Майское исчезло электроснабжение. Под ударом, вероятно, была многострадальная Белгородская ТЭЦ.