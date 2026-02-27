Одночасно щонайменше в 11 регіонах: у Росії вперше масово оголосили ракетну небезпеку
- У Росії вперше масово оголосили ракетну небезпеку щонайменше в 11 регіонах, включаючи Свердловську область і Татарстан.
- Телеграм-канали повідомили про збиття 2 ракет, однак пізніше інформацію про підліт ракет спростували, а деякі школи та Самарський аеропорт почали евакуацію.
У Росії оголосили ракетну небезпеку у низці регіонів. Російські ЗМІ повідомляють про нібито збиття однієї ракети.
Про це повідомляють російські телеграм-канали і російська служба BBC.
Дивіться також У Defense Express назвали 4 феноменальні моменти в ударі "Фламінго" по заводу "Іскандерів"
Що відомо про ракетну небезпеку у Росії?
Ракетну небезпеку 27 лютого ввели щонайменше у 11 регіонах Росії – вперше у Свердловській області, Пермському краї, Татарстані, Удмуртії, Оренбурзькій області, Башкірії і Чувашії.
Про небезпеку повідомляла й окупаційна адміністрація частин Запорізької, Донецької і Луганської областей.
У Бєлгороді ракетну тривогу оголошували вже 4 рази за день.
Влада Чувашії писала про політ 2 ракет у напрямку республіки, з яких одну нібито збили. Друга ракета почала маневрувати в бік сусіднього регіону.
Пізніше пост видалили і написали, що інформація про підліт ракет не підтвердилася.
Це не завадило проросійським телеграм-каналам заявити "за інформацією джерел" про "збиття" 2 ракет "Фламінго".
Лунають повідомлення про повітряну тривогу, деякі школи, а також Самарський аеропорт почали евакуацію. Виникли проблеми з мобільним зв'язком.
Найбільш парадоксальним є те, що за першими повідомленнями влади Чувашії, відслідковуванням ракет займається патрульна поліція – вона ж атаку і відбиває. Вочевидь, цим не повинні займатися поліцейські, якщо б у Росії йшлося про ефективну ППО.
Бєлгороду щастить зі "збиттям ракет" менше
У Бєлгороді внаслідок ракетних ударів 27 лютого серйозно пошкоджено енергетичну інфраструктуру. Виникли перебої зі світлом, водопостачанням та теплом.
Темно у Бєлгороді було і 23 лютого. Телеграм-канали писали, що по місту було завдано ракетного удару. Там лунала серія потужних вибухів, що приводила в дію сигналізації на автомобілях.
18 лютого містяни Бєлгорода скаржилися на щонайменше 24 вибухи. Після цього в окремих районах міста та населених пунктах Дубове та Майське зникло електропостачання. Під ударом, ймовірно, була багатостраждальна Бєлгородська ТЕЦ.