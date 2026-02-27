Про це повідомляють російські телеграм-канали і російська служба BBC.

Що відомо про ракетну небезпеку у Росії?

Ракетну небезпеку 27 лютого ввели щонайменше у 11 регіонах Росії – вперше у Свердловській області, Пермському краї, Татарстані, Удмуртії, Оренбурзькій області, Башкірії і Чувашії.

Про небезпеку повідомляла й окупаційна адміністрація частин Запорізької, Донецької і Луганської областей.

У Бєлгороді ракетну тривогу оголошували вже 4 рази за день.

Влада Чувашії писала про політ 2 ракет у напрямку республіки, з яких одну нібито збили. Друга ракета почала маневрувати в бік сусіднього регіону.

Пізніше пост видалили і написали, що інформація про підліт ракет не підтвердилася.

Це не завадило проросійським телеграм-каналам заявити "за інформацією джерел" про "збиття" 2 ракет "Фламінго".

Лунають повідомлення про повітряну тривогу, деякі школи, а також Самарський аеропорт почали евакуацію. Виникли проблеми з мобільним зв'язком.

Найбільш парадоксальним є те, що за першими повідомленнями влади Чувашії, відслідковуванням ракет займається патрульна поліція – вона ж атаку і відбиває. Вочевидь, цим не повинні займатися поліцейські, якщо б у Росії йшлося про ефективну ППО.

Бєлгороду щастить зі "збиттям ракет" менше