Когда Украина начнет массовое производство ракет "Фламинго" и "Рута": Зеленский дал ответ
- До конца года ожидается массовое производство украинских ракет "Фламинго" и "Рута", которые уже используются.
- Президент Зеленский заявил, что Украина также имеет ракеты "Нептун", включая "длинный" вариант, которые показывают хорошие результаты.
Владимир Зеленский заявил, что до конца года ожидается массовое производство украинских ракет "Фламинго" и "Рута". По словам президента, Украина также уже применяла это вооружение.
Об этом Зеленский рассказал во время общения с журналистами, сообщает 24 Канал.
Какое оружие производит Украина?
Зеленский заявил, что Украина демонстрирует неплохие результаты в производстве собственных ракет и уже применяет некоторые из них, в частности "Фламинго" и "Рута".
Я вам не скажу, какое количество. Ожидаем, как я и говорил, массового производства до конца этого года,
– отметил президент.
Он также сообщил, что Украина имеет ракеты "Нептун", однако не будет раскрывать количество, которое уже применено.
По словам Зеленского, сейчас используются различные варианты "Нептуна": обычный, который уже выпускается массово, и "длинный" вариант, который также показывает хорошие результаты.
Что известно о ракетах "Фламинго"?
По данным Le Figaro, "Фламинго" считается лучшей украинской ракетой, хотя ее производитель Fire Point "вызывает столько же похвал, сколько и вопросов".
Отмечается, что боеголовка ракеты вдвое мощнее американской ракеты Tomahawk, у которой это примерно 450 килограммов взрывчатки. Также ракета "Фламинго" создана без западного финансирования или официальных лицензий – только благодаря инициативе украинских разработчиков.
По предположению офицера ВСУ и политолога Андрея Ткачука украинская ракета "Фламинго" могла нанести удар 6 сентября по российскому предприятию "Завод имени Свердлова", которое является крупнейшим производителем взрывчатых веществ в России.