3 ноября, 22:17
Когда Украина начнет массовое производство ракет "Фламинго" и "Рута": Зеленский дал ответ

Полина Буянова
Основные тезисы
  • До конца года ожидается массовое производство украинских ракет "Фламинго" и "Рута", которые уже используются.
  • Президент Зеленский заявил, что Украина также имеет ракеты "Нептун", включая "длинный" вариант, которые показывают хорошие результаты.

Владимир Зеленский заявил, что до конца года ожидается массовое производство украинских ракет "Фламинго" и "Рута". По словам президента, Украина также уже применяла это вооружение.

Об этом Зеленский рассказал во время общения с журналистами, сообщает 24 Канал.

Какое оружие производит Украина?

Зеленский заявил, что Украина демонстрирует неплохие результаты в производстве собственных ракет и уже применяет некоторые из них, в частности "Фламинго" и "Рута".

Я вам не скажу, какое количество. Ожидаем, как я и говорил, массового производства до конца этого года, 
– отметил президент.

Он также сообщил, что Украина имеет ракеты "Нептун", однако не будет раскрывать количество, которое уже применено.

По словам Зеленского, сейчас используются различные варианты "Нептуна": обычный, который уже выпускается массово, и "длинный" вариант, который также показывает хорошие результаты.

Что известно о ракетах "Фламинго"?

  • По данным Le Figaro, "Фламинго" считается лучшей украинской ракетой, хотя ее производитель Fire Point "вызывает столько же похвал, сколько и вопросов".
     

  • Отмечается, что боеголовка ракеты вдвое мощнее американской ракеты Tomahawk, у которой это примерно 450 килограммов взрывчатки. Также ракета "Фламинго" создана без западного финансирования или официальных лицензий – только благодаря инициативе украинских разработчиков.
     

  • По предположению офицера ВСУ и политолога Андрея Ткачука украинская ракета "Фламинго" могла нанести удар 6 сентября по российскому предприятию "Завод имени Свердлова", которое является крупнейшим производителем взрывчатых веществ в России.