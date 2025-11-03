Когда Украина начнет массовое производство ракет "Фламинго" и "Рута": Зеленский дал ответ

Владимир Зеленский заявил, что до конца года ожидается массовое производство украинских ракет "Фламинго" и "Рута". По словам президента, Украина также уже применяла это вооружение.

Об этом Зеленский рассказал во время общения с журналистами, сообщает 24 Канал.

Какое оружие производит Украина?

Зеленский заявил, что Украина демонстрирует неплохие результаты в производстве собственных ракет и уже применяет некоторые из них, в частности "Фламинго" и "Рута".

Я вам не скажу, какое количество. Ожидаем, как я и говорил, массового производства до конца этого года,

– отметил президент.

Он также сообщил, что Украина имеет ракеты "Нептун", однако не будет раскрывать количество, которое уже применено.

По словам Зеленского, сейчас используются различные варианты "Нептуна": обычный, который уже выпускается массово, и "длинный" вариант, который также показывает хорошие результаты.

Что известно о ракетах "Фламинго"?