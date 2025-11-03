Коли Україна розпочне масове виробництво ракет "Фламінго" та "Рута": Зеленський дав відповідь

Володимир Зеленський заявив, що до кінця року очікується масове виробництво українських ракет "Фламінго" та "Рута". За словами президента, Україна також вже застосовувала це озброєння.

Про це Зеленський розповів під час спілкування з журналістами, повідомляє 24 Канал.

Яку зброю виробляє Україна?

Зеленський заявив, що Україна демонструє непогані результати у виробництві власних ракет і вже застосовує деякі з них, зокрема "Фламінго" та "Рута".

Я вам не скажу, яку кількість. Очікуємо, як я і казав, масового виробництва до кінця цього року,

– зазначив президент.

Він також повідомив, що Україна має ракети "Нептун", однак не буде розкривати кількість, яку вже застосовано.

За словами Зеленського, наразі використовуються різні варіанти "Нептуна": звичайний, який уже випускається масово, та "довгий" варіант, який також показує хороші результати.

Що відомо про ракети "Фламінго"?