В ночь на 13 августа вражеские силы снова терроризировали Украину и ее население. Россия ночью запускала ракеты и ударные БпЛА типа "Шахед".

Что известно об атаке по Украине 13 августа?

В ночь на 13 августа оккупанты атаковали 49-ю ударными БПЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов.

Враг запускал дроны с направлений:

Курск,

Приморско-Ахтарск,

Шаталово.

Российская армия атаковала ночью также и 2-мя баллистическими ракетами Искандер-М/KN-23 из Курской области.

Ударными БпЛА атаковано Донецкую, Сумскую и Черниговскую, ракетами – Полтавскую область,

– сообщили в Воздушных силах.

Воздушное нападение армии противника отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По состоянию на 8 часов утра, силами ПВО сбито/подавлено 34 цели:

2 баллистические ракеты Искандер-М/KN-23,

32 вражеских БпЛА типа Shahed и дронов-имитаторов различных типов на севере и востоке страны.

В ПС указывают, что зафиксировано попадание 17 БПЛА на 15 локациях.