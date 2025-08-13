Ракеты летели на Полтавщину: ночью Россия атаковала "Искандерами" и "Шахедами"
- В ночь на 13 августа Россия атаковала Украину 49 ударными БпЛА Shahed и 2 баллистическими ракетами Искандер-М/KN-23.
- Дронами атаковано Донецкую, Сумскую и Черниговскую, ракетами – Полтавскую область.
В ночь на 13 августа вражеские силы снова терроризировали Украину и ее население. Россия ночью запускала ракеты и ударные БпЛА типа "Шахед".
Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы.
Что известно об атаке по Украине 13 августа?
В ночь на 13 августа оккупанты атаковали 49-ю ударными БПЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов.
Враг запускал дроны с направлений:
- Курск,
- Приморско-Ахтарск,
- Шаталово.
Российская армия атаковала ночью также и 2-мя баллистическими ракетами Искандер-М/KN-23 из Курской области.
Ударными БпЛА атаковано Донецкую, Сумскую и Черниговскую, ракетами – Полтавскую область,
– сообщили в Воздушных силах.
Воздушное нападение армии противника отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
По состоянию на 8 часов утра, силами ПВО сбито/подавлено 34 цели:
- 2 баллистические ракеты Искандер-М/KN-23,
- 32 вражеских БпЛА типа Shahed и дронов-имитаторов различных типов на севере и востоке страны.
В ПС указывают, что зафиксировано попадание 17 БПЛА на 15 локациях.