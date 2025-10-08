Украина может получить американские ракеты "Томагавк" от Соединенных Штатов. Есть несколько особо "жирных" целей, по которым сразу надо работать.

Об этом 24 Каналу рассказал политолог, руководитель Центра анализа и стратегий Игорь Чаленко. По его словам, пока о "Томагавках" речь идет как об оружии сдерживания. Но если Путин и далее будет отвергать мирные переговоры, то все может измениться. Но сначала вообще стоит дождаться, чтобы Украина таки получила эти ракеты.

Смотрите также Легендарные "Томагавки" возвращаются: почему Россия их так боится и получит ли Украина

Куда можно ударить "Томагавками"?

По мнению Чаленко, на самом деле стоило бы сразу бить по Кремлю. Это был бы прекрасный ответ на постоянные рассказы россиян о "центре принятия решений". Но вряд ли Трамп позволит это сделать.

Несмотря на это, есть и другие цели, которые так и просятся получить ракеты "Томагавк". Речь идет о заводах по производству дронов. Также есть "Ямальский крест", где сходится почти 20 различных газопроводов.

Не стоит забывать и об энергетическом обеспечении Москвы. Россия угрожает нам блэкаутом. Но тогда мы сделаем блэкаут Москвы. Есть разный инструментарий, который мы даже уже запускаем,

– отметил Чаленко.

Получит ли Украина "Томагавки"?