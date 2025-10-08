Кроме Кремля: политолог сказал куда в первую очередь надо ударить ракетами Tomahawk
- Пока непонятно, получит ли Украина ракеты "Томагавк". Если таки все получится, то есть несколько целей, по которым нужно сразу бить.
- Политолог, руководитель Центра анализа и стратегий Игорь Чаленко сказал, по каким объектам в России можно было бы ударить.
Украина может получить американские ракеты "Томагавк" от Соединенных Штатов. Есть несколько особо "жирных" целей, по которым сразу надо работать.
Об этом 24 Каналу рассказал политолог, руководитель Центра анализа и стратегий Игорь Чаленко. По его словам, пока о "Томагавках" речь идет как об оружии сдерживания. Но если Путин и далее будет отвергать мирные переговоры, то все может измениться. Но сначала вообще стоит дождаться, чтобы Украина таки получила эти ракеты.
Смотрите также Легендарные "Томагавки" возвращаются: почему Россия их так боится и получит ли Украина
Куда можно ударить "Томагавками"?
По мнению Чаленко, на самом деле стоило бы сразу бить по Кремлю. Это был бы прекрасный ответ на постоянные рассказы россиян о "центре принятия решений". Но вряд ли Трамп позволит это сделать.
Несмотря на это, есть и другие цели, которые так и просятся получить ракеты "Томагавк". Речь идет о заводах по производству дронов. Также есть "Ямальский крест", где сходится почти 20 различных газопроводов.
Не стоит забывать и об энергетическом обеспечении Москвы. Россия угрожает нам блэкаутом. Но тогда мы сделаем блэкаут Москвы. Есть разный инструментарий, который мы даже уже запускаем,
– отметил Чаленко.
Получит ли Украина "Томагавки"?
- На самом деле пока нет конкретного решения относительно того, передадут ли США ракеты "Томагавк" Украине. Известно, что Украина действительно об этом просила.
- Трамп заявил, что уже принял определенное решение по этим ракетам. Однако он хочет понять, как Украина планирует их использовать.
- По данным СМИ, американцы не знают, смогут ли контролировать то, как Украина применять "Томагавки".