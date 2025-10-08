Україна може отримати американські ракети "Томагавк" від Сполучених Штатів. Є кілька особливо "жирних" цілей, по яких одразу треба працювати.

Про це 24 Каналу розповів політолог, керівник Центру аналізу та стратегій Ігор Чаленко. За його словами, поки що про "Томагавки" йдеться як про зброю стримування. Та якщо Путін і надалі відкидатиме мирні переговори, то все може змінитися. Але спершу взагалі варто дочекатися, щоб Україна таки отримала ці ракети.

Дивіться також Легендарні "Томагавки" повертаються: чому Росія їх так боїться та чи отримає Україна

Куди можна вдарити "Томагавками"?

На думку Чаленка, насправді варто було б одразу бити по Кремлю. Це була б чудова відповідь на постійні розповіді росіян про "центр прінятія рєшеній". Але навряд чи Трамп дозволить це зробити.

Попри це, є й інші цілі, які так і просяться отримати ракети "Томагавк". Йдеться про заводи з виробництва дронів. Також є "Ямальський хрест", де сходиться майже 20 різних газопроводів.

Не варто забувати і про енергетичне забезпечення Москви. Росія погрожує нам блекаутом. Але тоді ми зробимо блекаут Москви. Є різний інструментарій, який ми навіть вже запускаємо,

– зазначив Чаленко.

Чи отримає Україна "Томагавки"?