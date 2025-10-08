Крім Кремля: політолог сказав куди насамперед треба вдарити ракетами Tomahawk
- Поки незрозуміло, чи Україна отримає ракети "Томагавк". Якщо таки все вийде, то є кілька цілей, по яких потрібно одразу бити.
- Політолог, керівник Центру аналізу та стратегій Ігор Чаленко сказав, по яких об'єктах в Росії можна було б вдарити.
Україна може отримати американські ракети "Томагавк" від Сполучених Штатів. Є кілька особливо "жирних" цілей, по яких одразу треба працювати.
Про це 24 Каналу розповів політолог, керівник Центру аналізу та стратегій Ігор Чаленко. За його словами, поки що про "Томагавки" йдеться як про зброю стримування. Та якщо Путін і надалі відкидатиме мирні переговори, то все може змінитися. Але спершу взагалі варто дочекатися, щоб Україна таки отримала ці ракети.
Куди можна вдарити "Томагавками"?
На думку Чаленка, насправді варто було б одразу бити по Кремлю. Це була б чудова відповідь на постійні розповіді росіян про "центр прінятія рєшеній". Але навряд чи Трамп дозволить це зробити.
Попри це, є й інші цілі, які так і просяться отримати ракети "Томагавк". Йдеться про заводи з виробництва дронів. Також є "Ямальський хрест", де сходиться майже 20 різних газопроводів.
Не варто забувати і про енергетичне забезпечення Москви. Росія погрожує нам блекаутом. Але тоді ми зробимо блекаут Москви. Є різний інструментарій, який ми навіть вже запускаємо,
– зазначив Чаленко.
Чи отримає Україна "Томагавки"?
- Насправді поки немає конкретного рішення щодо того, чи передадуть США ракети "Томагавк" Україні. Відомо, що Україна дійсно про це просила.
- Трамп заявив, що вже ухвалив певне рішення щодо цих ракет. Однак він хоче зрозуміти, як Україна планує їх використовувати.
- За даними ЗМІ, американці не знають, чи зможуть контролювати те, як Україна застосовувати "Томагавки".