Про це 24 Каналу розповів політолог, керівник Центру аналізу та стратегій Ігор Чаленко. За його словами, поки що про "Томагавки" йдеться як про зброю стримування. Та якщо Путін і надалі відкидатиме мирні переговори, то все може змінитися. Але спершу взагалі варто дочекатися, щоб Україна таки отримала ці ракети.

Куди можна вдарити "Томагавками"?

На думку Чаленка, насправді варто було б одразу бити по Кремлю. Це була б чудова відповідь на постійні розповіді росіян про "центр прінятія рєшеній". Але навряд чи Трамп дозволить це зробити.

Попри це, є й інші цілі, які так і просяться отримати ракети "Томагавк". Йдеться про заводи з виробництва дронів. Також є "Ямальський хрест", де сходиться майже 20 різних газопроводів.

Не варто забувати і про енергетичне забезпечення Москви. Росія погрожує нам блекаутом. Але тоді ми зробимо блекаут Москви. Є різний інструментарій, який ми навіть вже запускаємо,

– зазначив Чаленко.

Чи отримає Україна "Томагавки"?