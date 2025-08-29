Владимир Зеленский 29 августа подписал законопроект об основах государственной политики национальной памяти Украинского народа. Этот документ закрепляет термин "рашизм" на законодательном уровне.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сайт Верховной Рады Украины.

Что известно о законопроекте, под которым поставил подпись Зеленский?

На сайте украинского парламента появилось обновление, что 29 августа президент Владимир Зеленский поставил подпись под законопроектом №13273. Этот документ Верховная Рада приняла еще 21 августа, тогда же свою подпись под проектом закона поставил председатель ВР Руслан Стефанчук.



Владимир Зеленский подписал законопроект о "рашизме" / Скриншот с сайта Верховной Рады

В тексте закона, который подписали спикер и президент Украины, указано, что "рашизм" – разновидность тоталитарной идеологии и практик, которые лежат в основе российского нацистского тоталитарного режима, сформированного в государстве-агрессоре, и основываются на традициях российского шовинизма и империализма, практиках коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов.

Сам закон также определяет цель, основные принципы, задачи, правовую основу государственной политики национальной памяти украинского народа, а также основные направления деятельности субъектов политики национальной памяти.

Кроме того, закон впервые на государственном уровне закрепляет официальные определения ключевых понятий:

"война за Независимость Украины";

"национальная память";

"историческая антиукраинская пропаганда";

"преступления против Украинского народа";

Документ также определяет статус Украинского института национальной памяти, предоставляя ему полномочия центрального органа исполнительной власти. Это гарантирует стабильное финансирование и эффективность работы учреждения.

Среди основных нововведений:

Переименование : устанавливаются четкие правила наименования и переименования улиц и учреждений, а также вводится мораторий на изменение названий на 10 лет.

: устанавливаются четкие правила наименования и переименования улиц и учреждений, а также вводится мораторий на изменение названий на 10 лет. Деколонизация : если местные власти не принимают решений, переименование или демонтаж памятников будут осуществлять главы общин или областные администрации.

: если местные власти не принимают решений, переименование или демонтаж памятников будут осуществлять главы общин или областные администрации. Государственные награды: отличия, которые вручались борцам за независимость в XX веке Украинской Народной Республикой и Украинской главной освободительной радой, официально приравнены к государственным наградам.

В пояснительной записке отмечается, что с начала агрессии Россия активно манипулирует историческими фактами. Кремль стремится исказить украинскую историю, продвинуть тезис об "общем наследии" и оправдать войну с помощью квазиисторических нарративов.

Новый закон призван стать инструментом противодействия антиукраинской пропаганде и способствовать единству общества вокруг общего видения исторического прошлого.

Документ также предусматривает изменения в ряд действующих законов, в частности:

в закон "О национальной безопасности Украины" – национальная память отнесена к фундаментальным интересам государства;

в закон "О культуре" – включение темы национальной памяти в приоритеты государственной политики;

в закон "О Голодоморе 1932–1933 годов" – введение новых механизмов чествования жертв трагедии;

в закон "О центральных органах исполнительной власти" – уточнение статуса Украинского института национальной памяти.

В чем близость понятия "рашизма" и нацизма?

У Центре стратегических коммуникаций и информационной безопасности объяснили, что понятие "рашизм" и нацизм имеют много общих признаков.

В частности, Адольф Гитлер развязал захватническую войну из-за имперских амбиций. То же самое сделал и Путин:

его цель – захватить Украину, подавить народную волю и возродить империю.

Нацисты вели войну на уничтожение, совершали геноцид, ставили под сомнение право других народов на существование. "Рашисты" же методично и последовательно продолжают это дело. Сам Путин утверждает, что украинское государство не имеет права на существование, а украинцев – не существует,

– пишут в центре.

Там напомнили, что убийства, "фильтрации", депортации, похищения и перевоспитания детей, принудительная ассимиляция – преступления нацистов, которые Россия повторяет сегодня в колоссальных масштабах.

"Рашизм" очевидно наследует политику Третьего Рейха, как бы громко кремлевская пропаганда не кричала о "денацификации", – объясняют аналитики.

Поэтому это все показывает, что российская власть переняла политику нацистской Германии и воплотила ее в "рашизм".

Какой до этого была политика Украины в отношении "рашизма"?