Национальное антикоррупционное бюро Украины и Специальная антикоррупционная прокуратура не могут вести расследование против действующего президента Украины. В то же время антикоррупционные органы могут привлекать к ответственности бывших украинских руководителей.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на слова руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Александра Клименко во время брифинга по итогам деятельности НАБУ и САП за первое полугодие 2025 года.

Ведут ли расследование НАБУ и САП против нынешнего и бывших президентов Украины?

Действующий президент не является субъектом расследований НАБУ. Это прямо прописано в уголовно-процессуальном кодексе. Мы (САП) расследуем только в отношении бывших президентов,

– сказал Клименко.

Директор НАБУ Семен Кривонос добавил, что на фоне дискуссий вокруг закона о независимости антикоррупционных органов российские пропагандисты начали распространять ложную информацию о якобы причастности премьер-министра, руководителя Офиса президента и других высокопоставленных чиновников к коррупционным делам.

"Мы сразу это опровергли и отметили, что информация не соответствует действительности. Это как раз тот самый пример пророссийского влияния, который сразу был прокоммуницирован, что это фейк", – подчеркнул Кривонос.

Сколько уголовных дел в отношении топ-чиновников находятся на досудебном этапе?

Александр Клименко также сообщил, что на досудебном этапе находятся около 700 уголовных производств против топ-чиновников, еще около 300 дел – на разных стадиях в судах.

В работе около 700 уголовных производств, это те, которые на досудебном (этапе – 24 Канал), но эта цифра – не все дела. Некоторые дела, которые регистрируются по решениям судов, и фактически сразу видно, что у них нет какой-то перспективы. Но все равно на них тратится время для того, чтобы опровергнуть те доводы, которые приведены в заявлении лица. И плюс около уже 300 уголовных производств, которые находятся на разных стадиях в судах,

– сказал он.

В то же время сообщалось, что в первом полугодии 2025 года государству возмещено 685 миллионов гривен благодаря работе НАБУ и САП.