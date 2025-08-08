Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на руководителей НАБУ Семена Кривоноса и САП Александра Клименко на брифинге в пятницу, 8 августа.

Как осуществляется давление на НАБУ и САП?

Семен Кривонос утверждает, что давление никогда не прекращалось и происходило различными способами – "завуалировано, прямо, по-разному".

По его словам, изменения в законодательство является формой давления, как и намеки или угрозы – независимо от того, насколько они прямые.

У нас есть такая информация, что следующей атакой может быть атака непосредственно на руководителей – типа давайте что-то придумаем, соберем критическую массу, начнем переназначать руководителей НАБУ и САП под теми или иными предлогами,

– заявил руководитель НАБУ.

Кривонос подчеркнул, что НАБУ и САП знают, кто это организовывает, планирует и обсуждает. По его словам, в ряде телеграм-каналов снова запустили медиакампанию – на этот раз уже не просто против НАБУ и САП, а непосредственно против их руководства.

Александр Клименко добавил, что сейчас "действительно есть такая информация". По его словам, следующим шагом может стать попытка сменить руководителей и назначить на их место зависимых лиц – первые признаки таких действий уже заметны.