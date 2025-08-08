Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на заявление директора НАБУ Семена Кривоноса на брифинге.

Что известно о делах в отношении работников НАБУ?

Во время брифинга в пятницу, 8 августа, Семен Кривонос раскрыл детали дел в отношении работников НАБУ.

Двое сотрудников находятся под стражей, не только под следствием. У нас еще трое сотрудников, которым сообщено о подозрении в совершении ДТП. Сейчас следствие продолжается,

– пояснил он.

Позже Кривонос уточнил, что двое сотрудников НАБУ находятся под стражей по обвинениям в государственной измене.

Он отметил, что в ведомстве инициировали два внутренних служебных расследования. Также Кривонос обратился в СБУ с просьбой предоставить доказательства причастности двух сотрудников к российскому влиянию.

Вчера по одному из них мне поступило соответствующее письмо из СБУ. Но мне не предоставлено разрешение на разглашение его содержания публично. Но я точно буду обращаться за дополнительными материалами. Жду ответ по другому сотруднику,

– добавил директор НАБУ.

По его словам, пока нет оснований скрывать эти материалы от украинского общества, коллектива НАБУ и международных партнеров. Кривонос также призвал СБУ обнародовать все имеющиеся документы по обоим сотрудникам в открытом доступе.