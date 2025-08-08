Сообщает 24 Канал со ссылкой на hromadske.

К чему Кривонос призвал СБУ?

Во время брифинга в Медиацентре Украина Кривонос призвал к публичному раскрытию материалов дела в отношении двух детективов Бюро, которых задержали по подозрению в сотрудничестве с Россией.

По его словам, сейчас двое детективов находятся под стражей по подозрению, выдвинутому СБУ, еще трое – получили подозрения от ГБР по делам, связанных с авариями, произошедших несколько лет назад.

Кривонос сообщил, что направил в СБУ письма с просьбой предоставить материалы по задержанным детективам. По одному из них ответ уже поступил. Глава НАБУ отметил, что не может раскрывать предоставленные материалы, поэтому хочет соответствующего разрешения.

Он подчеркнул, что коллектив НАБУ "нервозный", и призвал к обнародованию материалов.

В то же время руководитель САП Александр Клименко отметил, что опубликованных в медиа данных недостаточно для содержания под стражей. Он призвал к открытому судебному процессу.