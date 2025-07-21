Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ГБР.

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Что известно о подозрениях в ДТП детективам НАБУ?

Так, первое ДТП произошло из-за того, что один из детективов НАБУ, выезжая со второстепенной дороги в Киеве, врезался в машину, которая двигалась по главной дороге. Автомобиль правоохранителя продолжил движение, вылетел с дороги и наехал на пешехода.

Мужчина получил тяжкие телесные повреждения, которые привели к ампутации левой нижней конечности,

– указали в ГБР.

Другой детектив двигаясь по автодороге Киев – Одесса во время обгона не выбрал безопасную скорость и выехал за пределы проезжей части. Автомобиль перевернулся и влетел в АЗС. Пассажирка автомобиля сотрудника НАБУ получила многочисленные переломы, разрыв селезенки, ушиб головного мозга.

В третьем ДТП правоохранитель на служебном автомобиле наехал на женщину, переходившую дорогу на пешеходном переходе на зеленый сигнал светофора. Она получила травмы средней тяжести.

Трем фигурантам сообщено о подозрении в нарушении правил безопасности дорожного движения, которые управляли транспортными средствами, повлекшие пострадавшим средней тяжести и тяжкие телесные повреждения. По меньшей мере для двух детективов правоохранители будут ходатайствовать о содержании под стражей. Им грозит до 8 лет лишения свободы.

Подозрение сотрудникам НАБУ за совершение ДТП: смотрите видео

Что говорят о подозрениях в НАБУ?

В Национальном антикоррупционном бюро отметили, что говорится о трех отдельных ДТП, которые имели место в 2021 (два события) и 2023 годах (одно событие).

В каждом из случаев работники НАБУ сразу после происшествия оказали пострадавшим первую медицинскую помощь, вызвали скорую, полицию и проинформировали соответствующие органы,

– отметили там.

В то же время бюро отмечает, что сотрудники не использовали служебное положение в свою пользу, не пытались избежать ответственности, а наоборот – максимально способствовали следствию.

В НАБУ назвали непонятным как проведение массовых обысков по фактам событий, произошедших два-четыре года назад, так и инициирование ходатайств о мерах пресечения в виде безальтернативного содержания под стражей

"Также одновременно поданы ходатайства об отстранении всех трех работников от должностей, несмотря на отсутствие рисков влияния на следствие", – указывают представители структуры.