Повідомляє 24 Канал з посиланням на hromadske.

Дивіться також Найрезонансніші справи: Кривонос назвав найвищого посадовця з підозрою НАБУ

До чого Кривонос закликав СБУ?

Під час брифінгу в Медіацентрі Україна Кривонос закликав до публічного розкриття матеріалів справи щодо двох детективів Бюро, яких затримали за підозрою у співпраці з Росією.

За його словами, зараз двоє детективів перебувають під вартою за підозрою, висунутою СБУ, ще троє – отримали підозри від ДБР у справах, пов’язаних з аваріями, що сталися кілька років тому.

Кривонос повідомив, що направив до СБУ листи з проханням надати матеріали щодо затриманих детективів. По одному з них відповідь уже надійшла. Глава НАБУ зазначив, що не може розкривати надані матеріали, тому хоче відповідного дозволу.

Він підкреслив, що колектив НАБУ "знервований", і закликав до оприлюднення матеріалів.

Водночас керівник САП Олександр Клименко наголосив, що опублікованих у медіа даних недостатньо для тримання під вартою. Він закликав до відкритого судового процесу.