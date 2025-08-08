Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на брифинг руководителей НАБУ и САП в "Media Center Ukraine".

Что известно расследование в отношении сотрудников НАБУ?

По словам Кривоноса, сейчас под стражей находятся два сотрудника НАБУ – по обвинению в государственной измене. Еще троим сообщено о подозрении в ДТП.

Директор НАБУ рассказал, что сразу после этого бюро начало внутреннее служебное расследование. Семен Кривонос обратился в СБУ с просьбой предоставить материалы, подтверждающие причастность этих двух сотрудников к российскому влиянию.

Вчера по одному из них мне поступило соответствующее письмо из Службы безопасности Украины, но мне не предоставлено разрешение на разглашение его содержания публично,

– подчеркнул он.

Сейчас Кривонос ждет ответа от СБУ по еще одному сотруднику и будет просить разрешения обнародовать соответствующие материалы.

"Не вижу, что их надо скрывать от украинского общества, коллектива Бюро и международных партнеров, а также просил бы Службу безопасности для того, чтобы они опубликовали все имеющиеся материалы по обоим сотрудникам в публичном доступе", – подчеркнул он.