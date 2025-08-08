Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на брифінг керівників НАБУ і САП у "Media Center Ukraine".

Дивіться також Антикорупційна вертикаль в Україні: що таке НАБУ та САП та чим відрізняється від ДБР і БЕБ

Що відомо розслідування щодо співробітників НАБУ?

За словами Кривоноса, зараз під вартою перебувають два співробітники НАБУ – ща звинуваченням у державній зраді. Ще трьом повідомлено про підозру у ДТП.

Директор НАБУ розповів, що одразу після цього бюро розпочало внутрішнє службове розслідування. Семен Кривонос звернувся до СБУ з проханням надати матеріали, які підтверджують причетність цих двох співробітників до російського впливу.

Вчора щодо одного з них мені надійшов відповідний лист із Служби безпеки України, але мені не надано дозвіл на розголошення його змісту публічно,

– наголосив він.

Наразі Кривонос чекає на відповідь від СБУ щодо ще другого співробітника і буде просити дозволу оприлюднити відповідні матеріали.

"Не вбачаю, що їх треба приховувати від українського суспільства, колективу Бюро і міжнародних партнерів, а також просив би Службу безпеки для того, щоб вони опублікували всі наявні матеріали по обох співробітниках у публічному доступі", – наголосив він.