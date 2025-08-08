Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на керівників НАБУ Семена Кривоноса і САП Олександра Клименка на брифінгу в п'ятницю, 8 серпня.

Як здійснюється тиск на НАБУ та САП?

Семен Кривонос стверджує, що тиск ніколи не припинявся і відбувався різними способами – "завуальовано, прямо, по-різному".

За його словами, зміни до законодавства є формою тиску, як і натяки чи погрози – незалежно від того, наскільки вони прямі.

У нас є така інформація, що наступною атакою може бути атака безпосередньо на керівників – типу давайте щось придумаємо, зберемо критичну масу, почнемо перепризначувати керівників НАБУ і САП під тими чи іншими приводами,

– заявив керівник НАБУ.

Кривонос підкреслив, що НАБУ і САП знають, хто це організовує, планує і обговорює. За його словами, в низці телеграм-каналів знову запустили медіакампанію – цього разу вже не просто проти НАБУ і САП, а безпосередньо проти їхнього керівництва.

Олександр Клименко додав, що наразі "дійсно є така інформація". За його словами, наступним кроком може стати спроба змінити керівників і призначити на їхнє місце залежних осіб – перші ознаки таких дій уже помітні.