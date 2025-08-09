Національне антикорупційне бюро України та Спеціальна антикорупційна прокуратура не можуть вести розслідування проти чинного президента України. Водночас антикорупційні органи можуть залучати до відповідальності колишніх українських очільників.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на слова керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Олександра Клименка під час брифінгу щодо підсумків діяльності НАБУ та САП за перше півріччя 2025 року.

Чи ведуть розслідування НАБУ і САП проти нинішнього та колишніх президентів України?

Чинний президент не є суб'єктом розслідувань НАБУ. Це прямо прописано в кримінально-процесуальному кодексі. Ми (САП) розслідуємо лише стосовно колишніх президентів,

– сказав Клименко.

Директор НАБУ Семен Кривонос додав, що на тлі дискусій навколо закону про незалежність антикорупційних органів російські пропагандисти почали поширювати неправдиву інформацію про нібито причетність прем'єр-міністра, керівника Офісу президента та інших високопосадовців до корупційних справ.

"Ми одразу це спростували та наголосили, що інформація не відповідає дійсності. Це якраз той самий приклад проросійського впливу, який одразу був прокомунікований, що це фейк", – наголосив Кривонос.

Скільки кримінальних справ щодо топчиновників перебувають на досудовому етапі?

Олександр Клименко також повідомив, що на досудовому етапі перебувають близько 700 кримінальних проваджень проти топчиновників, ще близько 300 справ – на різних стадіях у судах.

В роботі близько 700 кримінальних проваджень, це ті, які на досудовому (етапі – 24 Канал), але ця цифра – не всі справи. Деякі справи, які реєструються за рішеннями судів, і фактично одразу видно, що в них немає якоїсь перспективи. Але все одно на них витрачається час для того, щоб спростувати ті доводи, які наведені в заяві особи. І плюс близько уже 300 кримінальних проваджень, які перебувають на різних стадіях в судах,

– сказав він.

Водночас повідомлялося, що у першому півріччі 2025 року державі відшкодовано 685 мільйонів гривень завдяки роботі НАБУ та САП.