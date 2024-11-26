Россияне из автоматов расстреляли 5 украинских бойцов в Покровском районе, – прокуратура

На Покровском направлении оккупанты казнили 5 пленных военнослужащих ВСУ. Прокуратура начала досудебное расследование по факту совершения военного преступления.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Офис генерального прокурора.

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Убийство пленных в Покровском районе

Так, предварительно, в ноябре 2024 года россияне совершили штурм позиций ВСУ вблизи села Петровка Покровского района. В результате этого пятеро украинских воинов были вынуждены отступить. Они спрятались в частном доме.

После окружения помещения российские военные взяли украинских защитников в плен. Их заставили безоружными оставить укрытие и лечь на землю. В нарушение норм международного гуманитарного права, оккупанты расстреляли украинских пленных из автоматического оружия,

– рассказали в прокуратуре.

Сейчас продолжаются следственные действия для установления всех обстоятельств преступления и лиц, причастных к его совершению.

В Офисе генпрокурора напомнили, что убийство военнопленных является грубым нарушением Женевских конвенций и квалифицируется как тяжкое международное преступление.

Омбудсмен Дмитрий Лубинец также в очередной раз направил письма в ООН и МККК, чтобы они зафиксировали эти преступления россиян.

"Международное сообщество должно действовать немедленно! Такие действия оккупантов не могут остаться безнаказанными!", – сказал он.