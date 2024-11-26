Росіяни з автоматів розстріляли 5 українських бійців у Покровському районі, – прокуратура

На Покровському напрямку окупанти стратили 5 полонених військовослужбовців ЗСУ. Прокуратура почала досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Офіс генерального прокурора.

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Вбивство полонених у Покровському районі

Так, попередньо, у листопаді 2024 року росіяни здійснили штурм позицій ЗСУ поблизу села Петрівка Покровського району. Внаслідок цього п'ятеро українських воїнів були вимушені відступити. Вони сховалися у приватному будинку.

Після оточення помешкання російські військові взяли українських захисників у полон. Їх змусили беззбройними залишити укриття та лягти на землю. В порушення норм міжнародного гуманітарного права, окупанти розстріляли українських полонених з автоматичної зброї,

– розповіли у прокуратурі.

Наразі тривають слідчі дії для встановлення всіх обставин злочину та осіб, причетних до його скоєння.

В Офісі генпрокурора нагадали, що вбивство військовополонених є грубим порушенням Женевських конвенцій і кваліфікується як тяжкий міжнародний злочин.

Омбудсмен Дмитро Лубінець також вчергове направив листи до ООН та МКЧХ, аби вони зафіксували ці злочини росіян.

"Міжнародна спільнота повинна діяти негайно! Такі дії окупантів не можуть залишитися безкарними!", – сказав він.