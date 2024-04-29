Неизвестные расстреляли и взорвали пост полиции в Карачаево-Черкесии: есть жертва и тяжелораненые

В пригороде столицы Карачаево-Черкессии Черкесске неизвестные напали на пост Госавтоинспекции МВД России. Инцидент произошел примерно в полночь 29 апреля по московскому времени.

Как сообщают российские СМИ, якобы группа боевиков сначала открыла огонь из огнестрельного оружия. Затем еще нападавшие взорвали самодельную взрывчатку (по другим данным, гранату). Произошло это в поселке Мара-Аяги, что входит в состав муниципального образования "Карачаевский городской округ".

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Есть погибший и раненые

Как пишут оккупанты, один из правоохранителей погиб и еще четверо получили ранения. В частности, погиб прикомандированный сотрудник. А ранены четыре местных полицейских. Правда, судя по кадрам в сети, ранения у них– серьезные: один из стражей порядка остался без ног и вряд ли выживет.

Вполне вероятно, что погиб сотрудник ФСБ . Его сюда могли отправить в интересах спецслужбы и в целях осуществления оперативно-розыскной деятельности. Ведь недавно группа боевиков совершила нападение на автомобиль полиции. В итоге они убили двух полицейских, похитили огнестрельное оружие и скрылись.

По другим данным, погиб сотрудник полиции, ранены двое полицейских и один спецназовец ОМОНа. Об ОМОНе вспоминают и местные жители, которые в сети опубликовали кадры стрельбы и взрывов.

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Традиционно нападавших ликвидировали

Российские СМИ хвалятся, что всех троих нападавших якобы ликвидировали. А сделали это якобы ответным огнем те же правоохранители, о которых говорилось выше. То есть те, что получили серьезные травмы и один из них погиб.

Сейчас на месте инцидента работают силовики. Все происшествия устанавливают следователи.

Кроме того, в Карачаево-Черкесии ввели план "Сирена". К поиску нападавших привлекли весь личный состав.

Оккупанты предполагают, вероятно, атаку организовала та же группировка, которое расстреляло полицейских несколько дней назад.

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Второе нападение на полицейских в Карачаево-Черкесии за неделю

22 второго апреля боевики якобы атаковали автомобиль полиции УАЗ "Патриот", когда правоохранители были на дежурстве.

В результате двое правоохранителей погибли на месте– они даже не успели отстегнуть ремни безопасности. А третий получил ранения и сейчас находится в реанимации– за его жизнь сражаются врачи.

Сами же нападающие забрали пистолеты Макарова и Ярыгина, а также модернизированный автомат Калашникова вместе с боекомплектом. Затем они исчезли в неизвестном направлении.

По всей Карачаево-Черкесии был введен план "Сирена" и объявлен сбор личного состава. Нападавших активно разыскивали. Пока что об их мотивах информации не было.

По данным СМИ, убийцами полицейских являются Марат Битдаев и Руслан Семенов. Их ранее Верховный суд Карачаево-Черкесии осудил за участие в незаконном вооруженном формировании. Также Руслан Семенов находится в списке террористов и экстремистов.

В то же время Следственный комитет России объявил в розыск Руслана Эльканова, Ахмата Ельканова, Казбека Джазаева, Владимира Аверянова и вышеуказанного Руслана Семенова.