Разбираемся с ответственными за ПВО, – Зеленский об обстрелах Одесской области

В последние дни враг усилил массированные обстрелы Одесской области, в частности мостов. На ситуацию отреагировал Владимир Зеленский, рассказав об ПВО и обеспечении региона необходимым.

Детали сообщает 24 Канал со ссылкой на пресс-конференцию украинского президента и премьер-министра Португалии Луиса Монтенегро в субботу, 20 декабря.

Как ситуацию прокомментировал Зеленский?

По словам президента, после российских обстрелов власти провели несколько совещаний и дали командованию задание быстро обеспечить людей необходимым – продуктами, топливом и лекарствами.

Уже реализуют временные инфраструктурные решения, в частности понтонные мосты.

Разбираемся также с людьми, ответственными за ПВО именно в Одесской области. Оставьте, пожалуйста, этот диалог между мной и главнокомандующим,

– сказал президент.