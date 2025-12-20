Розбираємося з відповідальними за ППО, – Зеленський про обстріли Одещини

Останніми днями ворог посилив масовані обстріли Одещини, зокрема мостів. На ситуацію відреагував Володимир Зеленський, розповівши про ППО та забезпечення регіону необхідним.

Деталі повідомляє 24 Канал із посиланням на пресконференцію українського президента і прем'єр-міністра Португалії Луїса Монтенегро в суботу, 20 грудня.

Як ситуацію прокоментував Зеленський?

За словами президента, після російських обстрілів влада провела кілька нарад і дала командуванню завдання щодо тимчасових інфраструктурних рішень. Зокрема, для швидкого забезпечення людей необхідним – продуктами, пальним і ліками.

Окрім того, президент згадав про понтонні мости, однак деталі коментувати не став.

Розбираємося також з людьми, відповідальними за ППО саме на Одещині. Залиште, будь ласка, цей діалог між мною та головкомом,

– сказав президент.