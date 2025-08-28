Раздаются крики о помощи: в Киеве под завалами могут быть 3 человека

Ночью и утром 28 августа россияне нанесли циничные удары по столице Украины. В результате атаки в Дарницком районе Киева есть пострадавшие и погибшие. Еще люди остаются под завалами.

Об этом сообщает 24 Канал.

В Дарницком районе Киева в результате атаки 28 августа разрушена 5-этажка. Уже известно о десятках пострадавших и нескольких погибших. Среди них есть дети.

Под завалами продолжают находиться люди, которые зовут на помощь. Спасательная операция продолжается.

