Уночі та зранку 28 серпня росіяни завдали цинічних ударів по столиці України. Внаслідок атаки у Дарницькому районі Києва є постраждалі та загиблі. Ще люди залишаються під завалами.

Про це повідомляє очільник МВС Ігор Клименко у етері телемарафону, передає 24 Канал.

Як рятують постраждалих у Києві?

У Дарницькому районі Києва внаслідок атаки 28 серпня зруйновано 5-поверхівку. Вже відомо про десятки постраждалих та кількох загиблих. Серед них є діти.

Під завалами продовжують перебувати люди, які кличуть на допомогу. Рятувальна операція триває.

За словами очільника МВС Ігоря Клименка, на одній із локацій у столиці працює новостворений спеціальний мобільний загін ДСНС "Дельта", верхолази, психологи та парамедики.

З-під завалів вдалося дістати живими трьох людей. Повідомляється про високу ймовірність, що під руїнами можуть залишатися люди.

З-під завалів дістали маленьку дитину / Фото Яна Доброносова

Багато людей перебувають на місці влучання та чекають на інформацію про своїх рідних, що можуть бути під завалами. Деяким вдалось знайти документи та телефони.

Зазначається, що після влучань у повітрі відчувається запах гару. Дим продовжує здійматися над житловим будинком, де зруйновані усі 5 поверхів.

Станом на 8:00 очільник МВС Ігор Клименко повідомляє про 3 загиблих від російської атаки на вулиці Бориспільській у Дарницькому районі столиці та ще одну жертву в іншому районі. Загалом на 20 локаціях у Києві працює близько 500 рятувальників, більше 100 одиниць техніки. Також у повітря піднімуть пожежники та рятувальні гелікоптери.

За даними МВС, у 3-й зруйнований під'їзд будинку влучила ракета, уламки якої знаходять на місці російського терору. Тип ракети будуть встановлювати слідчі та СБУ згодом.