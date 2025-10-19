Может ли разговор с Путиным быть причиной изменения риторики Трампа по Tomahawk: что думает Зеленский
- Трамп стал сдержаннее говорить о предоставлении Украине ракет Tomahawk после разговора с Путиным.
- Зеленский заявил, что не знает, повлиял ли разговор Трампа с Путиным на его позицию по Tomahawk.
Президент США Дональд Трамп стал сдержаннее говорить о перспективе предоставления Украине ракет Tomahawk. Зеленский ответил, может ли это быть связано с разговором Трампа с Путиным.
Трамп говорил с Путиным перед тем как встретиться с Зеленским. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на интервью Зеленского для NBC News.
Смотрите также Зеленский готов присоединиться к Путину и Трампу в Будапеште: главные заявления для СМИ
Повлиял ли разговор с Путиным на позицию Трампа по Tomahawk?
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не знает, повлиял ли на Трампа его разговор с Путиным.
Я на самом деле не знаю, потому что мы не встретились (с Трампом, – 24 Канал) до этого телефонного звонка. Но на сегодня опять же... Хорошо, что он не сказал "нет". Но я думаю, возможно, после звонка Трамп понял ... что россияне этого боятся,
– говорит он.
Трамп провел телефонный разговор с Путиным
Трамп и Путин провели двухчасовой телефонный разговор 16 октября. Как в Белом доме, так и в Кремле его назвали продуктивным.
Президент США заявил, что планирует встретиться с российским диктатором в Будапеште. Трамп считает, что встреча может помочь "положить конец этой бесславной войне между Россией и Украиной".
Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что Путин вернулся к контактам с США именно когда зашла речь о "Томагавках". По его словам, российский диктатор не смелее ХАМАС.