Президент США Дональд Трамп стал сдержаннее говорить о перспективе предоставления Украине ракет Tomahawk. Зеленский ответил, может ли это быть связано с разговором Трампа с Путиным.

Трамп говорил с Путиным перед тем как встретиться с Зеленским. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на интервью Зеленского для NBC News.

Повлиял ли разговор с Путиным на позицию Трампа по Tomahawk?

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не знает, повлиял ли на Трампа его разговор с Путиным.

Я на самом деле не знаю, потому что мы не встретились (с Трампом, – 24 Канал) до этого телефонного звонка. Но на сегодня опять же... Хорошо, что он не сказал "нет". Но я думаю, возможно, после звонка Трамп понял ... что россияне этого боятся,

– говорит он.

Трамп провел телефонный разговор с Путиным