Республиканец предположил, кто "слил" разговор Виткоффа с Ушаковым

"Слитый" разговор между спецпредставителем США Стивом Уиткоффом и россиянами – серьезное событие. Кто-то целенаправленно хочет выбросить его из переговоров, чтобы тот перестал помогать России.

Такое мнение в эфире 24 Канала рассказал общественный деятель, президент Республиканского клуба Рональда Рейгана Борис Пинкус, отметив, что "слитый" разговор – это камень в сторону Трампа и его окружения. И сейчас происходит интересный процесс.

Кто мог "слить" разговор?

По мнению Пинкуса, "слив" могли сделать американские спецслужбы, которые настроены против Трампа. Также в этом всем заинтересован госсекретарь США Марко Рубио. Ему явно не нравится, что делает Виткофф с россиянами.

Кроме того, напряжение между Рубио и вице-президентом США Джей Ди Вэнсом будет набирать обороты. Пока что они хвалят друг друга. Но это до поры до времени.

Как считает Пинкус, Рубио сейчас вообще мог бы серьезно повысить свои шансы стать президентом уже в 2028 году. Ему стоило бы сейчас громко уйти из администрации Трампа.

Я бы на месте Рубио хлопнул бы дверью и ушел. Вы знаете, сколько бы республиканцев, независимых и демократов пошло бы за ним? Он стал бы национальным лидером. Он сказал бы, что не может больше этого терпеть: "Я – сын мигрантов из страны, которая стала жертвой коммунистического режима. Я не намерен потакать диктатору, который угрожает всем". Если бы он это сделал, то вошел бы в историю,

– считает Пинкус.

Разговор Виткоффа с россиянами: коротко