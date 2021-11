"Разведывательные работы стартовали": британские войска укрепят границу Польши и Беларуси

Минобороны Великобритании сообщило, что их военные помогут инженерно усилить границу Польши и Беларуси. Это будет сделано для урегулирования ситуации.

ВСУ Великобритании уже развернули небольшую команду. Она будет изучать, как оказать инженерную поддержку для урегулирования ситуации на границе Беларуси и Польши.

Заметьте Равносильно торговле людьми, – заявление ЕС и Украины о миграционном кризисе в Беларуси

У Великобритании и Польши долгая история дружбы и они союзники по НАТО,

– говорится в сообщении.

Министр обороны Польши Мариуш Блащак на своей странице в соцсети заявил, что разведывательные работы уже стартовали. Политик подчеркнул: "наши военные будут сотрудничать в укреплении забора на белорусско-польской границе".

Байден обеспокоен ситуацией

Президент Джо Байден заявил, что США обеспокоены ситуацией на границе Польши и Беларуси.

По словам политика, "мы передали нашу обеспокоенность России и мы передали нашу обеспокоенность Беларуси". Соответствующее заявление Байден сделал 12 ноября перед посадкой на вертолет на южной лужайке Белого дома.

В совместном заявлении Украины и ЕС говорится, что "Беларусь сейчас широко использует миграцию в политических целях, эта практика равносильна контрабанде людей или торговле людьми".

Пост Ministry of Defence Press Office

Great Britain and Poland have a long history of friendship and are @NATO allies.

A small team of UK Armed Forces personnel have deployed following an agreement with the Polish Government to explore how we can provide engineering support to address the ongoing situation at the Belarus border.