Розвідувальні роботи стартували: британські війська зміцнять кордон Польщі та Білорусі

Міноборони Великої Британії повідомило, що їхні військові допоможуть інженерно посилити кордон Польщі та Білорусі. Це зроблять для врегулювання ситуації.

ЗСУ Великої Британії вже розгорнули невелику команду. Наразі вона вивчатиме, як надати інженерну підтримку для врегулювання ситуації на кордоні Білорусі та Польщі.

Зауважте Рівносильно торгівлі людьми, – заява ЄС та України про міграційну кризу у Білорусі

Велика Британія та Польща мають довгу історію дружби та є союзниками по НАТО,

– мовиться у повідомленні.

Міністр оборони Польщі Маріуш Блащак на своїй сторінці у соцмережі заявив, що розвідувальні роботи вже стартували. Політик наголосив: "наші військові співпрацюватимуть у зміцненні паркану на білорусько-польському кордоні".

Байден стурбований ситуацією

Президент Джо Байден заявив, що США стурбовані ситуацією на кордоні Польщі та Білорусі.

За словами політика, "ми передали нашу стурбованість Росії, і ми передали нашу стурбованість Білорусі". Відповідну заяву Байден зробив 12 листопада перед посадкою на гелікоптер на південній галявині Білого дому.

У спільній заяві України та ЄС мовиться, що "Білорусь зараз широко використовує міграцію в політичних цілях, ця практика рівносильна контрабанді людей або торгівлі людьми".

