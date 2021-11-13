Президент Джо Байден прокоментував ситуацію на кордоні Польщі та Білорусі перед посадкою на гелікоптер на південній галявині Білого дому. Політик наголосив, що занепокоєний.

Зауважте Це штучна криза, автор якої Путін, а ціль – увесь Євросоюз, – Монастирський про мігрантів

Ми передали нашу стурбованість Росії, і ми передали нашу стурбованість Білорусі. І ми вважаємо, що це є проблемою,

– наголосив Байден.

Жодних інших деталей лідер США наразі не розкрив.

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