Президент Джо Байден прокоментував ситуацію на кордоні Польщі та Білорусі перед посадкою на гелікоптер на південній галявині Білого дому. Політик наголосив, що занепокоєний.
Зауважте Це штучна криза, автор якої Путін, а ціль – увесь Євросоюз, – Монастирський про мігрантів
Ми передали нашу стурбованість Росії, і ми передали нашу стурбованість Білорусі. І ми вважаємо, що це є проблемою,
– наголосив Байден.
Жодних інших деталей лідер США наразі не розкрив.
Заява України та ЄС
- Під час засідання Генасамблеї ООН Україна та ЄС виступили зі спільною заявою.
- У ній мовиться, що "Білорусь зараз широко використовує міграцію в політичних цілях, ця практика рівносильна контрабанді людей або торгівлі людьми". Така поведінка є "нелюдською" та показує весь цинізм "білоруського режиму".
- Він наражає на небезпеку життя і здоров'я людей. У Білорусі жорстоко порушують права людини.
- Окрім того, автори документу зазначили, що засуджують будь-які спроби третіх країн використовувати торгівлю людьми, міграцію або контрабанду людей.