Президент Джо Байден прокомментировал ситуацию на границе Польши и Беларуси перед посадкой на вертолет на южной лужайке Белого дома. Политик подчеркнул, что обеспокоен.
Заметьте это Искусственный кризис, автор которого Путин, а цель – весь Евросоюз, – Монастырский о мигрантах
Мы передали нашу обеспокоенность России, и мы передали нашу обеспокоенность Беларуси. И мы считаем, что это проблема,
– подчеркнул Байден.
Никаких других деталей лидер США пока не раскрыл.
Заявление Украины и ЕС
- Во время заседания Генассамблеи ООН Украина и ЕС выступили с совместным заявлением.
- В нем говорится, что "Беларусь сейчас широко использует миграции в политических целях, эта практика равносильна контрабанде людей и торговле людьми". Такое поведение является "бесчеловечным" и показывает весь цинизм "белорусского режима".
- Он подвергает опасности жизнь и здоровье людей. В Беларуси жестоко нарушают права человека.
- Кроме того, авторы документа отметили, что осуждают любые попытки третьих стран использовать торговлю людьми, миграцию или контрабанду людей.