Президент Джо Байден прокомментировал ситуацию на границе Польши и Беларуси перед посадкой на вертолет на южной лужайке Белого дома. Политик подчеркнул, что обеспокоен.

Заметьте это Искусственный кризис, автор которого Путин, а цель – весь Евросоюз, – Монастырский о мигрантах

Мы передали нашу обеспокоенность России, и мы передали нашу обеспокоенность Беларуси. И мы считаем, что это проблема,

– подчеркнул Байден.

Никаких других деталей лидер США пока не раскрыл.

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