Делал это на территории храма: в Одесской области бывший священник развращал собственную дочь

В Одесской области экс-священника обвиняют в развратных действиях в отношении несовершеннолетней дочери. Его дело было направлено в суд.

В Белгород-Днестровском бывший настоятель одного из храмов предстанет перед судом. Ему инкриминируют развращение 14-летней дочери.

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Развращал ребенка в подсобке храма

Следствие установило, что обвиняемый 37-летний экс-священник в течение длительного времени совершал развратные действия физического характера в отношении своей 14-летней дочери. Эти преступные действия мужчина совершал дома и в подсобном помещении на территории храма. Он запрещал дочери кому-нибудь об этом рассказывать.

Мерзавца задержали еще в июле. Тогда ему сообщили о подозрении по факту развращения несовершеннолетних.

Теперь бывший "священнослужитель" проведет за решеткой от пяти до восьми лет. Его, вероятно, также лишат права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет.

Другой подобный случай произошел в Николаевской области

Там отец годами насиловал собственную дочь. После развода с матерью девочки злоумышленник имел возможность видеться со своей малолетней дочерью. Во время визитов к отцу девочка на протяжении почти 5 лет неоднократно страдала от сексуального насилия с его стороны. Лишь после того, как ребенок вместе с мамой переехал в Киев, он решился ей обо всем рассказать.

Впоследствии насильнику сообщили о подозрении по трем статьям: сексуальное насилие в отношении лица моложе 14 лет, совершение близкими родственниками действий сексуального характера в отношении лица моложе 16 лет и развращение несовершеннолетних родственниками.

В Одесской области 10-летнюю девочку изнасиловал ее родственник

В Одесской области от сексуального насилия постражала девочка, которой всего 10 лет. Надругательство над ней совершил ее 30-летний родственник. Мужчина хитростью заманил ребенка в свой дом. Он пригласил ее в гости, пообещав подарить мобильный телефон и рюкзак. Когда ребенок пришел к нему домой, мужчина осуществил свое преступное намерение.

Известно, что негодяя удалось задержать. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.