Робив це на території храму: на Одещині колишній священник розбещував власну доньку

На Одещині екссвященника звинувачують у розпусних діях щодо неповнолітньої доньки. Його справу скерували до суду.

У Білгород-Дністровському колишній настоятель одного з храмів постане перед судом. Йому інкримінують розбещування 14-річної доньки.

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Розбещував дитину у підсобці храму

Слідство встановило, що обвинувачений 37-річний екссвященник протягом тривалого часу вчиняв розпусні дії фізичного характеру стосовно своєї 14-річної доньки. Ці злочинні дії чоловік скоював вдома та в підсобному приміщенні на території храму. Він забороняв доньці комусь про це розповідати.

Мерзотника затримали ще в липні. Тоді йому повідомили про підозру за фактом розбещування неповнолітніх.

Тепер колишній "священнослужитель" проведе за ґратами від п'яти до восьми років. Його, ймовірно, також позбавлять права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Інший подібний випадок трапився на Миколаївщині

Там батько роками ґвалтував власну доньку. Після розлучення з матір'ю дівчинки, зловмисник мав можливість бачитися зі своєю малолітньою донькою. Під час візитів до батька дівчинка упродовж майже 5 років неодноразово зазнавала з його боку сексуального насильства. Лише після того, як дитина разом із мамою переїхала до Києва, вона наважилася їй про все розповісти.

Згодом ґвалтівнику повідомили про підозру за трьома статтями: сексуальне насильство щодо особи молодше 14 років, вчинення близькими родичами дій сексуального характеру щодо особи молодше 16 років та розбещення неповнолітніх родичами.

На Одещині 10-річну дівчинку зґвалтував її родич

На Одещині сексуального насильства зазнала дівчинка, якій всього 10 років. Наругу над нею вчинив її 30-річний родич. Чоловік хитрістю заманив дитину до свого будинку. Він запросив її в гості, пообіцявши подарувати мобільний телефон і рюкзак. Коли дитина прийшла до нього додому, чоловік здійснив свій злочинний намір.

Відомо, що негідника вдалося затримати. Йому загрожує до 15 років позбавлення волі.