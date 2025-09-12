Политическая верхушка Польши резко осудила вторжение "Шахедов" на их территорию. А вот президент США Дональд Трамп заявил, что залет российских дронов в Польшу мог быть "просто ошибкой".

Глава МИД Польши Радослав Сикорский уже поправил президента США, объяснив, что атака России не была случайностью. Специально для 24 Канала эксперты проанализировали, какие последствия для Трампа может иметь его вялая реакция на реальную угрозу, почему он защищает Россию и как проблему с российскими дронами может решить НАТО.

К теме "Есть признаки, что это не случайность": как мир реагирует на атаку "Шахедов" по Польше

Как Трамп стал "адвокатом дьявола"?

Политолог и президент Аналитического центра "Политика" Олег Лесной заметил, что не удивлен логикой Дональда Трампа – другого от него было нечего и ждать. Подобная риторика от американского президента, когда он оправдывает наглые действия Владимира Путина, звучит не впервые и, к сожалению, далеко не в последний раз.

У России появился классный "адвокат", который всегда объяснит, что сделал и где ошибся Путин – ему даже ничего не нужно делать. Трамп найдет оправдание и озвучит его на весь мир,

– подчеркнул Лесной.

К тому же после слов о том, что налет дронов на Польшу мог быть ошибочным, Трамп также заявил, что недоволен "всей ситуацией" и выразил надежду, что все скоро закончится. Политолог обратил внимание, что американский президент повторяет эти слова из раза в раз, однако никакой конкретики в них нет. Ни когда война может закончиться, ни каким образом. Собственно, Трамп даже не озвучивает, что для этого сделают именно США.

"В таких условиях Путин чувствует себя прекрасно. Оно и понятно: против него не применяют обещанные санкции, дедлайнов не придерживаются, а он тем временем продолжает терроризировать не только Украину, но и Европу", – отметил политолог.

Почему Трамп оправдывает Путина: посмотрите видео

Лесной добавил, что эта ситуация неприятна для всего цивилизованного мира, ведь ни НАТО, ни США не выражают адекватной реакции на реальные угрозы.

Каков адекватный ответ на действия России?

Невозможно, чтобы на территорию страны "по ошибке" залетело 17 дронов, убежден исполнительный директор центра прикладных политических исследований "Пента" Александр Леонов. Подтверждает эту мысль и то, что еще украинские военные фиксировали, что в российских дронах есть польские SIM-карты. То есть к атакам на Польшу россияне готовились уже несколько месяцев.

Пока Дональд Трамп говорит, что это была ошибка, в НАТО уже признали, что это не так. Активизация 4 статьи Альянса свидетельствует о том, что он переходит в предвоенное состояние. Фактически признается, что есть угроза территориальной целостности или суверенитету одной из стран-членов НАТО. Трамп должен был бы сказать, что это не ошибка, а шаг к эскалации,

– объяснил Леонов.

Угрожающе на этом фоне выглядят и российско-белорусские военные учения "Запад – 2025", что, в частности, проводят у границ Польши. Поэтому, отметил Александр Леонов, НАТО должно наконец пойти на логичный в этом случае шаг: передвинуть беспилотную зону для России на Западе Украины.

Эксперт добавил, что на самом деле это будет шагом к деэскалации, а не наоборот, поскольку, если все дроны и ракеты будут сбивать на территории Украины, это отнюдь не приведет к войне России против НАТО.

НАТО признало, что одна их блока в опасности: смотрите видео

Кардинальное изменение позиции США может иметь серьезные последствия

Между тем политтехнолог Михаил Шейтельман считает, что, чтобы понять весь абсурд заявления Трампа о "ложных ударах", можно представить, что подобной логикой он бы руководствовался во время трагедии 11 сентября 2001 года. То есть, увидев, как пассажирские самолеты влетели в башни-близнецы Всемирного торгового центра, американский президент в конце концов не нанес решительного ответа, а взялся бы оправдывать Талибан. Мол, на самом деле они хотят мира, а этот инцидент – лишь досадная ошибка.

"Кажется, Трамп за один день изменил позицию США в мире. Мы видели, понимали, что к этому идет, но все это было шатким... Трамп показал, что он на стороне диктаторов. Когда начнется полномасштабная война России против НАТО, США в Альянсе не будет. Это будет война Европы, в частности Украины, против диктатур", – поделился своим видением Шейтельман.

Мнение Шейтельмана об изменении приоритетов США: смотрите видео

Почему позиция Трампа станет риском для него самого?

За неполный год второй каденции Дональда Трампа стало понятно, что основным его приоритетом является именно внутренняя ситуация в США, а не проблемы остальных. Однако парадоксально, что сейчас американский президент не понимает главного: плохо его политическая фигура выглядит и для собственных избирателей. А это уже может стать серьезной проблемой, отметил Александр Леонов.

Осенью в США стартовал не только новый политический сезон, но и, собственно, предвыборная кампания (говорится о выборах в Конгресс США в 2026 году). Интересный момент, что в Штатах почти 3% населения – этнические поляки, которые обычно голосуют за республиканцев. Они могут выдвинуть претензии и требования Республиканской партии,

– отметил исполнительный директор центра прикладных политических исследований "Пента".

Конгрессмены-республиканцы, видимо, в отличие от Трампа, прекрасно понимают все риски, поэтому и сейчас требуют жестких действий в отношении России. Например, член Конгресса США Джо Уилсон предлагает восстановить "поправку Джексона – Веника" в отношении России. Она фактически запрещает любую торговлю США с Россией, а внедрили ее еще во времена СССР из-за нарушения прав человека.

Так что, остается надежда на то, что не только избиратели, но и однопартийцы Трампа будут побуждать его к серьезным шагам против российского агрессора.

Как Запад отреагировал на российские дроны в Польше?