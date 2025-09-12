Політична верхівка Польщі різко засудила вторгнення "Шахедів" на їхню територію. А ось президент США Дональд Трамп заявив, що заліт російських дронів у Польщу міг бути "просто помилкою".

Глава МЗС Польщі Радослав Сікорський вже поправив президента США, пояснивши, що атака Росії не була випадковістю. Спеціально для 24 Каналу експерти проаналізували, які наслідки для Трампа може мати його млява реакція на реальну загрозу, чому він захищає Росію та як проблему з російськими дронами може вирішити НАТО.

Як Трамп став "адвокатом диявола"?

Політолог та президент Аналітичного центру "Політика" Олег Лісний зауважив, що не здивований логікою Дональда Трампа – іншого від нього було годі й чекати. Подібна риторика від американського президента, коли він виправдовує нахабні дії Володимира Путіна, звучить не вперше і, на жаль, далеко не востаннє.

У Росії з'явився класний "адвокат", який завжди пояснить, що зробив і де помилився Путін – йому навіть нічого не потрібно робити. Трамп знайде виправдання і озвучить його на весь світ,

– наголосив Лісний.

До того ж після слів про те, що наліт дронів на Польщу міг бути помилковим, Трамп також заявив, що незадоволений "усією ситуацією" і висловив надію, що все скоро закінчиться. Політолог звернув увагу, що американський президент повторює ці слова з разу в раз, однак жодної конкретики у них немає. Ані коли війна може закінчитися, ні у яких спосіб. Власне, Трамп навіть не озвучує, що для цього зроблять саме США.

"У таких умовах Путін почувається чудово. Воно й зрозуміло: проти нього не застосовують обіцяні санкції, дедлайнів не дотримуються, а він тим часом продовжує тероризувати не лише Україну, але і Європу", – зазначив політолог.

Лісний додав, що ця ситуація неприємна для усього цивілізованого світу, адже ні НАТО, ні США не висловлюють адекватної реакції на реальні загрози.

Якою є адекватна відповідь на дії Росії?

Неможливо, аби на територію країни "помилково" залетіло 17 дронів, переконаний виконавчий директор центру прикладних політичних досліджень "Пента" Олександр Леонов. Підтверджує цю думку й те, що ще українські військові фіксували, що у російських дронах є польські SIM-карти. Тобто до атак на Польщу росіяни готувалися вже кілька місяців.

Поки Дональд Трамп говорить, що це була помилка, у НАТО вже визнали, що це не так. Активізація 4 статті Альянсу свідчить про те, що він переходить у передвоєнний стан. Фактично визнається, що є загроза територіальній цілісності чи суверенітету одній з країн-членів НАТО. Трамп мав би сказати, що це не помилка, а крок до ескалації,

– пояснив Леонов.

Загрозливо на цьому тлі виглядають і російсько-білоруські військові навчання "Запад – 2025", що, зокрема, проводять біля кордонів Польщі. Тож, наголосив Олександр Леонов, НАТО має нарешті піти на логічний у цьому випадку крок: пересунути безпілотну зону для Росії на Заході України.

Експерт додав, що насправді це буде кроком до деескалації, а не навпаки, оскільки, якщо усі дрони та ракети збиватимуть на території України, це аж ніяк не призведе до війни Росії проти НАТО.

Кардинальна зміна позиції США може мати серйозні наслідки

Тим часом політтехнолог Михайло Шейтельман вважає, що, аби зрозуміти весь абсурд заяви Трампа про "помилкові удари", можна уявити, що подібною логікою він би керувався у час трагедії 11 вересня 2001 року. Тобто, побачивши, як пасажирські літаки влетіли у вежі-близнюки Всесвітнього торгового центру, американський президент зрештою не завдав рішучої відповіді, а взявся б виправдовувати Талібан. Мовляв, насправді вони прагнуть миру, а цей інцидент – лиш прикра помилка.

"Здається, Трамп за один день змінив позицію США у світі. Ми бачили, розуміли, що до цього йде, але все це було хитким… Трамп показав, що він на боці диктаторів. Коли почнеться повномасштабна війна Росії проти НАТО, США в Альянсі не буде. Це буде війна Європи, зокрема України, проти диктатур", – поділився своїм баченням Шейтельман.

Чому позиція Трампа стане ризиком для нього самого?

За неповний рік другої каденції Дональда Трампа стало зрозуміло, що основним його пріоритетом є саме внутрішня ситуація у США, а не проблеми решти. Однак парадоксально, що зараз американський президент не розуміє головного: погано його політична фігура виглядає і для власних виборців. А це вже може стати серйозною проблемою, зауважив Олександр Леонов.

Восени у США стартував не тільки новий політичний сезон, а й, власне, передвиборча кампанія (мовиться про вибори до Конгресу США у 2026 році). Цікавий момент, що у Штатах майже 3% населення – етнічні поляки, які зазвичай голосують за республіканців. Вони можуть висунути претензії і вимоги Республіканській партії,

– наголосив виконавчий директор центру прикладних політичних досліджень "Пента".

Конгресмени-республіканці, мабуть, на відміну від Трампа, чудово розуміють усі ризики, тому й зараз вимагають жорстких дій щодо Росії. Наприклад, член Конгресу США Джо Вілсон пропонує відновити "поправку Джексона – Веніка" щодо Росії. Вона фактично забороняє будь-яку торгівлю США з Росією, а впровадили її ще за часів СРСР через порушення прав людини.

Отже, залишається надія на те, що не лише виборці, але й однопартійці Трампа спонукатимуть його до серйозних кроків проти російського агресора.

