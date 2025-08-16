Жителя Львовской области приговорили к уплате штрафа за то, что он дважды посадил за руль авто свою маленькую дочь. Мужчина снимал на видео, как она ездит по дороге и столкнулся с осуждением в социальных сетях.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на постановление Пустомытовского районного суда.

Какой приговор вынес суд горе-отцу на Львовщине?

Вечером 26 июня в Пустомытах 28-летний мужчина посадил за руль свою 8-летнюю дочь. Он позволил ей ехать, а сам снимал все на видео. Известно, что отец уже так делал в мае. Тогда он загрузил в сеть видео, как его дочь управляет автомобилем. В какой-то момент девочка полностью нажала на газ и поехала, в то время, когда отец остался снаружи.

Соответствующее видео увидели возмущенные пользователи сети и полицейские. Они обвиняли мужчину в передаче руля человеку, который не имеет права на вождение, Также полицейские вынесли протокол из-за невыполнения отцом обязанностей по воспитанию ребенка.

Однако после обвинения ситуация повторилась. 26 июня мужчина снова разрешил дочери ехать за рулем.

Друзья, серия 2. Соня уже на BMW. Все, Сонечка, па-па, ты уже сама умеешь,

– говорил мужчина на фоне.

Сейчас видео удалено из сети. Свои действия мужчина объяснил тем, что хотел "научить дочь управлять автомобилем". Он якобы проводит ей подобные "уроки" с детства.

Суд назначил мужчине суд на 7 августа, однако горе-отец его проигнорировал. За содеянное судья назначил 3400 гривен штрафа за за невыполнение родительских обязанностей. Также жителя Пустомытов обязали уплатить 605 гривен судебного сбора.

По второму админпротоколу решения еще нет. За передачу права управления ребенку отцу грозит штраф в размере 42,5 тысячи гривен.